- Societatea Ornitologica Romana (SOR) reia pentru al șaselea an consecutiv numaratoarea berzelor albe cu ajutorul aplicației Uite barza!. Astfel, toți cei care au un smartphone pot participa la recensamantul berzelor albe in perioada 10 iunie – 10 iulie. Proiectul este implementat de SOR, cu sprijinul…

- Rusia a acuzat Romania ca ar fi trimis in secret soldați pentru a ajuta Ucraina. Ambasada rusa in Africa de Sud a scris pe Twitter ca un grup militar NATO, format din militari romani, ar fi fost trimis la inceputul acestei luni la Odessa.

- Conducerea Aeroportului Internațional "Transilvania" Targu Mureș a atribuit, in data de 2 martie 2022, societații Unitatea de Suport pentru integrare SRL Cluj Napoca, un contract in valoare de 100.000 de lei, fara TVA, pentru servicii de cartografiere, respectiv intocmirea unei harți pentru stabilirea…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a anuntat la finalul summitului extraordinar al aliantei consacrat conflictului din Ucraina, ca liderii NATO au fost de acord sa puna la dispozitie sprijin suplimentar Ucrainei si ca au fost aprobate patru noi grupuri de lupta inclusiv in Romania.

- Cați fotbaliști din Ucraina au venit deja in Romania. Drama ce se deruleaza in Ucraina din cauza razboiului declanșat de Rusia se rasfrange și asupra fotbalului și fotbaliștilor din țara vecina. Campionatul ucrainean a fost suspendat, mulți jucatori fiind deja aduși in țara noastra cu sprijinul FRF,…

- Razvan Raț (40 de ani), unul dintre cei mai activi susținatori ai refugiaților din Ucraina, spune ca a ramas cu un gust amar cauzat de romanii care au refuzat cu vehemența sa gazduiasca ucraineni fugiți din calea razboiului. Peste 400.000 de refugiați ucraineni au intrat in Romania de la inceputul razboiului.…

- Consiliul Federal al Elveției a aprobat un buget de 80 de milioane de franci elvețieni (peste 78 de milioane de euro - n.r.) pentru ajutor umanitar destinat Ucrainei și statelor vecine in care s-au refugiat cetațenii acestui stat atacat militar de Federația Rusa. Din cele 80 de milioane de franci elvețieni,…

