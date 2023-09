Începe școala. Ce este nou față de anii precedenți în Legea Educației Noul an școlar care debuteaza pe 11 septembrie aduce cu sine o serie de modificari, odata cu intrarea in vigoare a noilor legi ale educației, aprobate de Parlament și promulgate de președinte cu cateva luni in urma. Printre schimbarile notabile se numara acordarea de burse elevilor și posibilitatea de exmatriculare a acestora. Una dintre cele mai semnificative schimbari se refera la posibilitatea exmatricularii elevilor. Potrivit Legii 198/2023, care reglementeaza invațamantul preuniversitar, se specifica la Articolul 13, Alineatul 2, ca: „Exmatricularea beneficiarilor primari pe perioada invațamantului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noul an școlar care debuteaza pe 11 septembrie aduce cu sine o serie de modificari, odata cu intrarea in vigoare a noilor legi ale educației, aprobate de Parlament și promulgate de președinte cu cateva luni in urma. Printre schimbarile notabile se numara acordarea de burse elevilor și posibilitatea…

- La inceputul acestei luni au intrat in vigoare noile legi ale Educației, adoptate de Parlament acum cateva luni și promulgate de președintele Klaus Iohannis.O noutate va fi introducerea cardului național de elev. Acesta va fi distribuit gratuit elevilor, este nominal și in baza lui elevii vor primi…

- Ministerul Educației a lansat in dezbatere publica un proiect de hotarare de Guvern ce vizeaza clarificarea regulilor privind transportul gratuit al elevilor in noul an școlar. Potrivit noilor norme, elevii vor beneficia de gratuitate la transportul cu trenul la clasa a II-a pe intreaga perioada a anului…

- Vacanța de vara se incheie pentru elevi in mai puțin de 3 saptamani, odata cu inceperea noului an școlar pe data de 11 septembrie 2023. Calendarul pentru 2023-2024 a fost aprobat de Ministerul Educației inca din luna martie 2023, iar oganizarea anului școlar ramane precum anul trecut, in 5 module, desparțite…

- Sunt 455 de candidați la repartizare care au media de admitere 10, potrivit datelor de pe site-ul admitere.edu.ro . Trebuie, de asemenea, menționat ca 100 din cei 455 de elevi cu media de admitere la liceu 10 sunt de la școli din Capitala.Dintre ei, 222 au avut media generala a claselor V – VIII tot…

- Peste 192.000 de elevi au intrat in clasa pregatitoare in 2014. Noua ani de școala mai tarziu, susțin cel puțin o proba la Evaluarea Naționala 154.600 de elevi. 38.000 de copii, cat populația orașului Mediaș, nu apar in statisticile oficiale. Pornind de la aceste date, Școala 9 a analizat rapoartele…

- Absolvenții de liceu sau de facultate trebuie sa se inregistreze la Ocuparea forțelor de munca in termen de 60 de zile de la terminarea cursurilor daca vor sa primeasca indemnizația de șomaj. Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti (AMOFM) a anunțat ca pentru a beneficia de indemnizație,…

- Elevii din clasa a VIII-a si din anii terminali ai invatamantului liceal (clasa a XII-a și clasa a XIII-a) care nu au doua note sunt declarați amanați si vor avea o sesiune de examene pentru incheierea situatiei scolare pana pe 16 iunie, in baza deciziei consiliului de administrație al unitații de invatamant,…