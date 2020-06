Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea simpla initiata de social-democrati impotriva ministrului Muncii, Violeta Alexandru, intitulata "Opriti-o pe 'Doamna in negru' de la Ministerul Somajului si Prabusirii Sociale", a fost adoptata, marti, de plenul Senatului.In favoarea motiunii au votat, cu bile, 76 de senatori, iar…

- Senatorul PMP Dorin Badulescu a anunțat marți in plenul Senatului, la dezbaterea moțiunii simple depusa impotriva ministrului Muncii, Violeta Alexandru, ca el va vota moțiunea și ca acesta este „doar inceputul”.„Tocmai ati pierdut spriinul parlamentarilor PMP de Buzau. Tineti minte si spuneti-i…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marți, in plenul Senatului, la dezbaterea moțiunii simple impotriva ministrului Muncii, ca Violeta Alexandru se comporta ca Elena Ceaușescu.„De cate ori va aud imi pare ca Elena Ceușescu a prins glas din nou. Mama propagandei și a manipularii,…

- Motiunile simple imporiva ministrilor Muncii, Violeta Alexandru, si Dezvoltarii, Ion Stefan sunt dezbatute marti. ”Opriti-o pe doamna in negru de la Ministerul Somajului si Prabusirii Sociale” se intituleaza motiunea care o vizeaza pe Violeta Alexandru si care a fost depusa la Senat. Ion Stefan este…

- Motiunea simpla initiata de social-democrati împotriva ministrului Muncii, Violeta Alexandru, intitulata "Opriti-o pe 'Doamna în negru' de la Ministerul Somajului si Prabusirii Sociale", va fi dezbatuta si votata, marti, în plenul Senatului, scrie Agerpres. Cei 60…

- "Sunt semnale in care, deși au declarat suspendarea temporara a activitații pentru angajații lor, adica inscrierea lor in șomaj tehnic, in unele situații, angajatorii au cerut angajaților sa vina la munca. Ii incurajam pe cei care au trait o asemenea situație sa se adreseze ITM și sa sesizeze…

- Avocatul Poporului solicita ministrului Muncii, Violeta Alexandru, sa-i comunice masurile pentru protectia impotriva contaminarii cu COVID-19 a persoanelor cazate in camine sau centre pentru persoane varstnice. Potrivit solicitarii postate luni pe site-ul institutiei, se mai cere informarea cu privire…

- In Romania, nicicum nu e bine. Cei care nu respecta regulile privind izolarea la domiciliu se trezesc cu dosare penale, iar angajatorii care iau masuri anti-coronavirus sunt certați de ministrul Muncii pentru ca...au facut prea mult. Unele companii au inceput sa apeleze la clauzele privind forța…