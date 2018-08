Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 27-29 iulie a.c, Ansamblul Folcloric"Doina Rebrei’’ a reprezentat Romania la Festivalul concurs din SERBIA. Este a noua iesire peste hotare, cu participari similare in Bulgaria, Turcia, Grecia, Macedonia (de doua ori ), Ungaria, Letonia, Austria si acum in Serbia. Din 18 formatii , apartinand…

- Pentru al cincilea an consecutiv, Buzaul gazduieste Festivalul International de Dansuri Folclorice „Plaiurile Mioritei”, eveniment la care participa ansambluri din opt tari. Este vorba despre Ansamblul „Nalsia and Poringes” din Lituania, „Dobczyce” din Plonia, „Jubilee American Dance Theare” din America,…

- Programul meciurilor din turul al treilea preliminar al Europa League:Tobol Kostanai (Kazahstan)/Piunik (Armenia) - Maccabi Tel Aviv (Israel)/Radnicki Nis (Serbia)Dunajska Streda (Slovacia)/Dinamo Minsk (Belarus) - Zenit Sankt Petersburg (Rusia)Ajax Amsterdam (Olanda)/Sturm Graz (Austria) -

- Festivalul internațional de folclor „Serbarile Transilvane – Serbarile Centenarului”, ediția a XIX- a, se va desfașura in perioada 27 – 29 iulie 2018, in Piața Unirii din Cluj-Napoca. Pe toata durata manifestarii, zilnic, intre orele 19:00-22:00, pe scena festivalului vor evolua interpreți vocali, alaturi…

- Cetatea din Oradea imbraca straie de sarbatoare in acest weekend, cand are loc cea mai bogata editie a Festivalului Medieval, in orasul de pe Cris urmand sa ajunga 450 de domnite si cavaleri, din Romania, Serbia, Bulgaria, Slovacia, Ucraina, Ungaria si Cehia, care vor da spectacole si vor purta lupte…

- Cinci zile pline pentru iubitorii de folclor. La Timisoara incepe miercuri, 4 iulie, Festivalul Inimilor, unul dintre cele mai asteptate evenimente ale anului. La editia cu numarul 29 participa artisti din Bulgaria, Georgia, Italia, Mexic, Serbia, Slovacia, Spania, Turcia, Ucraina și Ungaria, carora…

- Majoritatea oamenilor din tarile central, sud si est-europene sunt impotriva migratiei si considera ca pastrarea culturii crestine este importanta, releva un sondaj de opinie realizat de institutul ungar Nezopont, transmite joi MTI. Studiul a fost realizat in perioada 11 mai-11 iunie de acest institut…

- Sambata si duminica aceasta se desfasoara la Buzau o etapa de Cupa mondiala la rachetomodele. Potrivit sefului de la Palatul Copiilor – George Vlad: "Au confirmat participarea sportivi din 5 tari, Romania, Turcia, Bulgaria, Serbia si Elvetia! Principalul organizator este SCM Gloria Buzau!”.