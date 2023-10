Începe exerciţiul Steadfast Jupiter 2023, la baza militară NATO de la Cincu Incepe cel mai complex exercitiu NATO de tip CPX/CAX /la baza militara NATO de la Cincu. Cel mai complex exercitiu NATO de tip Computer-Assisted/Command Post Exercise (CAX/CPX) incepe, marti, in baza militara NATO de la Cincu. La exercitiul Steadfast Jupiter 2023 (STJU23), de la Poligonul Cincu , participa peste 400 de militari din 17 natiuni aliate si peste 20 subunitati din structura de comanda si de forte a NATO. ”Ceremonia de deschidere a exercitiului STEADFAST JUPITER 2023 (STJU23) Computer-Assisted/Command Post Exercise (CAX/CPX) in Romania va avea loc, marti, 10 octombrie, incepand cu… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Peste 400 de militari participa la exercitiul Steadfast Jupiter 2023 (STJU23), a carui ceremonie de deschidere are loc marti, la Centrul National de Instruire Intrunita "Getica" din Cincu, judetul Brasov, informeaza Agerpres."Comandamentul Corpului Multinational de Sud-Est (HQ MNC-SE) participa la…

