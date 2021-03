Incepand cu 29 martie și pana pe 30 aprilie 2021 circulația transportului rutier pe strada Ion Creanga, pe tronsonul cuprins intre str. V. Belinski și str. Alba Iulia, va fi suspendat. Excepție in acest sens face transportului public direcția spre str. Alba-Iulia. Primaria anunța ca masura a fost luata in vederea executarii lucrarilor pe cel de-al doilea tronson, de pozare a rețelelor inginerești, in cadrul proiectului „Lucrari de reparație capitala a strazii Ion Creanga din mun. Chișinau, cu reabilitarea rețelelor de apeduct și canalizare".