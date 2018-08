La Buzau, doar 529 de absolventi de liceu s-au inscris la a doua sesiune a Bacalaureatului, desi in vara au picat examenul aproape 900. In a doua sesiune, elevii sustin mai intai probele scrise si apoi cele de competente lingvistice si digitale. Probele scrise incep pe 20 august, iar afisarea rezultatelor va avea loc pe 1 septembrie. Cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului, dedicata elevilor care au picat examenul in vara sau care nu au putut sa dea probele din cauza corigentelor, va incepe in a doua jumatate a lunii august. La Buzau, doar 529 de absolventi de liceu s-au inscris la acest examen,…