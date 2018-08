Începe a VI-a ediție a Festivalului „Jazz at Bran Castle ” (Eveniment)

Fundația Culturala JAZZ FESTIVALS & EVENTS, in parteneriat cu Compania de Administrare a Domeniului Bran, organizeaza in perioada 24-26 august 2018, a VI-a ediție a FESTIVALULUI JAZZ AT BRAN CASTLE, care se va desfașura in incinta curții interioare a Castelului Bran și in Biserica Evanghelica Rașnov, cele doua locații fiind deja tradiționale pentru iubitorii festivalului. Ediția de anul acesta a festivalului iși propune, printre altele,...