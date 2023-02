Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 2019-2024 Inspectoratul General pentru Situații de Urgența deruleaza proiectul ”Imbunatațirea Managementului Riscului la Dezastre” in cadrul caruia, printre alte cladiri incluse in proiect, va fi demolat și reconstruit sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Anghel Saligny” al…

- Saptamana trecuta, redacțiile ziarelor din Vrancea primeau o informație „pe surse”, conform carora Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Anghel Saligny” al Județului Vrancea a gasit spațiul de vis pe care il cauta pentru o relocare temporara a activitații. Sursa, ca sursa, așa ca am purces la a…

- ISU Vrancea: RECOMANDARI PENTRU UN REVELION IN SIGURANTA Și in perioada Revelionului, pompierii vranceni vor fi la datorie, pregatiți sa intervina in orice clipa pentru salvarea și protecția vieților și bunurilor oamenilor. Pentru ca sfarsitul de an sa fie unul fericit, lipsit de evenimente negative,…

- Zi incarcata de emoție la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Anghel Saligny” al județului Vrancea cu prilejul avansarii in gradul urmator, inaintea expirarii stagiului minim in grad, de Ziua Naționala a Romaniei, a 6 cadre militare, precum și recompensarii a 26 voluntari cu ocazia celebrarii…

- Activitatea posturilor de observare de pe raul Nistru din raioanele Ocnița și Soroca a fost sistata datorita scaderii nivelului apei pe segmentul Ocnița – Soroca. La moment Inspectoratul General pentru Situații de Urgența monitorizeaza dinamica nivelului apei la 8 posturi de observare.

- Debutul carierei oricarui militar incepe odata cu depunerea Juramantului Militar. Cu emotie in glas și multa bucurie in suflet, șaisprezece subofițeri incadrați in funcția de conducator auto (autospeciale), in urma concursului susținut in perioada iulie – octombrie, au depus astazi Juramantul Militar.…