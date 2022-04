Începând cu 26 aprilie, CET Govora oprește căldura Avand in vedere prognoza meteo pentru perioada urmatoare, cand in intervalul cuprins intre orele 18.00 – 6.00, temperatura medie exterioara se va situa, timp de trei zile consecutiv, peste 100C, Societatea CET Govora SA anunța sistarea furnizarii agentului termic pentru incalzire incepand cu data de 26.04.2022, orele 8:00, conform contract de furnizare energie termica. Consumatorii de energie termica pentru incalzire, in funcție de programul propriu pe care il adopta, pot inchide și deschide agentul termic pentru incalzire de la robineții de izolare ai contoarelor, fara a anunța in prealabil furnizorul… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

Sursa articol: realitateavalceana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) a anunțat, joi, incheierea sezonului de incalzire 2021 - 2022 incepand de joi, avand in vedere temperaturile din ultima perioada.Incepand cu data de 31 martie 2022 sunt initiate procedurile de oprire a furnizarii energiei termice pentru incalzire…

- Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) anunta, joi, incheierea sezonului de incalzire 2021 – 2022, avand in vedere evolutia temperaturilor exterioare din ultima perioada. Potrivit companiei, incepand cu data de 31 martie 2022, sunt initiate procedurile de oprire a furnizarii energiei…

- In perioada 14-18 martie a.c., polițiștii Biroului Siguranța Școlara, impreuna cu politistii Serviciului de Ordine Publica, au desfasurat o actiune, in municipiul Zalau, pentru prevenirea si combaterea absenteismului scolar, dar și a consumului de tutun in unitațile de invațamant. 30 de elevi care absentau…

- Magistrații Curții Constituționale anunța, astazi, decizia in urma examinarii sesizarile privind controlul constituționalitații unor prevederi din Legea nr. 92, din 29 mai 2014, și din Regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002.

- Compania Energy Serv București este singura care a depus o oferta pentru contractul „Servicii de intocmire a Strategiei de alimentare cu energie termica in municipiul Timișoara”. „Strategia de alimentare cu energie termica a consumatorilor din municipiul Timișoara va include soluțiile tehnice și economice…

- Compania Energy Serv București a primit de la Primaria Timișoara un contract pentru „Servicii de intocmire a Strategiei de alimentare cu energie termica in municipiul Timișoara”. Firma din capitala este singura care a raspuns apelului facut de municipalitate. „Strategia de alimentare cu energie termica…

- Reprezentanții Partidului Socialiștilor anunța ca vor ataca in instanța de judecata decizia Agenției Naționale de Reglementare in Energetica de a aplica retroactiv tarifele majorate la gazele naturale și la agentul termic. Potrivit PSRM, hotararea de aplica tarifele majorate din 1 ianuarie este ilegala,…

- Facturile la energie emise greșit in aceasta perioada vor trebui recalculate, iar consumatorii nu vor putea fi debranșați pana-n vara Debranșarile de la rețea ca urmare a neachitarii facturilor la energie electrica și gaze naturale sunt interzise pana-n vara, iar furnizorii care nu au aplicat schema…