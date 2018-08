Încep sedintele de repartizare pe posturile vacante si rezervate POSTURI…Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui va incepe de marti, 21 august, sedintele publice de repartizare a cadrelor didactice pe posturile vacante si rezervate, existente in acest moment in scolile si gradinitele din municipiul Vaslui si judet, pentru anul scolar 2018-2019. Sedintele se vor derula pana vineri, 24 august. Cele mai multe posturi vacante si rezervate sunt [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

