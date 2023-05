Am semnat astazi, 31 mai 2023, contractul pentru lucrarile de reparații și intreținere strazi, alei, trotuare, parcari și drumuri aparținatoare municipiului Deva.

Firma care va executa aceste lucrari este STRABAG SRL.

Valoarea totala a contractului care se desfașoara pe o perioada de 4 ani este de 70.500.427,20 lei cu TVA (peste 14 milioane de euro).

Va reamintesc ca, timp de aproape 8 luni, am fost blocați in executarea acestor lucrari de procedura de licitație care a trebuit reluata, de acțiunile in instanța și de contestațiile facute de firmele participante la licitație.