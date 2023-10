Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana a facut miercuri intra un pas spre lansarea versiunii digitale a euro, care va permite locuitorilor zonei euro sa faca plati electronice in siguranta si gratuit, transmite Reuters.

- Sirenele au rasunat timp de mai multe minute in sudul și centrul Israelului la inceputul zilei de sambata, in vreme ce vuietul continuu al lansarilor de rachete a putut fi auzit in Fașia Gaza, au declarat martori citați de Reuters. De asemenea, mai mulți militanți din Gaza au intrat pe teritoriul israelian,…

- Prabușirea unei cladiri din capitala cubaneza Havana a ucis cel puțin o persoana, iar alte doua persoane sunt prinse sub daramaturi. O cladire s-a prabușit parțial in capitala cubaneza Havana marți (3 octombrie) noaptea, ucigand cel puțin o persoana și lasand cel puțin alte doua prinse sub daramaturi,…

- Premierul britanic Rishi Sunak a dezmintit duminica vreo intentie a guvernului sau de a desfasura instructori militari in Ucraina, el venind astfel cu clarificari dupa o declaratie a ministrului sau al apararii care a sugerat ca instructori militari britanici ar urma sa pregateasca trupele Kievului…

- O persoana a murit si alte doua se afla sub daramaturi, in urma unei explozii, care a avut loc miercuri, fiind provocata de acumulari de gaze, intr-o cladire rezidentiala cu mai multe etaje din orasul Balasiha, in apropiere de Moscova, scrie Reuters, care citeaza agentia de stiri controala de stat RIA,…

- Politicile bugetare prea relaxate risca sa alimenteze inflatia, intr-un moment in care Banca Centrala Europeana lupta sa o reduca, a afirmat vineri Francois Villeroy de Galhau, membru in Consiliul guvernatorilor BCE, transmite Reuters.Joi, Banca Centrala Europeana a decis o noua majorare a dobanzii…

- Planurile Rusiei vizand deschiderea unui hub de gaze in Turcia, care sa inlocuiasca vanzarile pierdute in Europa, intampina intarzieri din cauza dezacordurilor privind controlul asupra conducerii viitorului hub, au declarat pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar, relateaza Agerpres.