Încep pregătirile de iarnă pentru războiul din Ucraina Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le-a cerut vineri aliatilor sa furnizeze Kievulului echipamente militare de iarna, precum imbracaminte, corturi si generatoare pentru a le permite trupelor ucrainene sa continue ofensiva impotriva invaziei Rusiei in sezonul rece, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

