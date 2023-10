Încep ninsorile în România. ANM, prognoză meteo specială de weekend Incep ninsorile in Romania din acest weekend. ANM anunța ca deși sambata temperaturile vor fi destul de crescute, vremea se racește radical duminica. Astfel, in prima zi de weekend avem valori termice maxime de pana la 30 de grade in unele zile. Duminica seara insa, incep ploile in aproape toata țara, iar vremea se racește. Mai exact, duminica seara va fi foarte frig in regiunile nordice și nord-vestice, dupa care valul de aer rece se intinde in tot restul țarii și aduce temperaturi scazute. Iar pe langa ploi, sunt așteptate ninsori in special in zonele montane atat duminica seara, cat și luni… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incep ninsorile in Romania din acest weekend. ANM anunța ca deși sambata temperaturile vor fi destul de crescute, vremea se racește radical duminica. Astfel, in prima zi de weekend avem valori termice maxime de pana la 30 de grade in unele zile. Duminica seara insa, incep ploile in aproape toata țara,…

- Suntem in ultima lun de toamna, iar temperaturile au scazut drastic in ultimele zile, atat in Romania, cat și in unele zone din Europa. Meteorologii aunța ca vremea se raceste drastic, aparand deja ninsorile. Aceeași meteorologi precizeaza și cand va ninge in Bucuresti. Vremea se raceste drastic in…

- PROGNOZA SPECIALA PENTRU INTERVALUL 07.10.2023 ORA 10:00 - 08.10.2023 - ORA 11:00ZONA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Vremea va fi calda pentru aceasta data, astfel ca temperatura maxima va fi de 25...26 de grade.Cerul va fi senin, iar vantul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificari pe parcursul zilei…

- "Aceasta masa de aer tropical va persista o vreme destul de lunga, atat astazi, cat și in weekend și foarte probabil și in prima jumatate a saptamanii care urmeaza, tot in partea de sud și de est a teritoriului vom avea canicula, dar și in celelalte regiuni vorbim de vreme calduroasa.Acest lucru inseamna…

- "Aceasta masa de aer tropical va persista o vreme destul de lunga, atat astazi, cat și in weekend și foarte probabil și in prima jumatate a saptamanii care urmeaza, tot in partea de sud și de est a teritoriului vom avea canicula, dar și in celelalte regiuni vorbim de vreme calduroasa.Acest lucru inseamna…

- VREMEA in ALBA, 7-13 august: Vremea se racește, apoi mai cald in weekend. Prognoza meteo pe zile, in localitați din județ Vremea in Alba, 7 – 13 august: vremea se racește in urmatoarele zile in județul Alba, apoi temperaturile cresc din nou in weekend, pana la valori de 28-29 de grade Celsius. La munte,…

- Potrivit ANM, in intervalul 03.08.2023 ora 09:00 – 04.08.2023 ora 10:00, va fi canicula și disconfort termic ridicat, indicele temperatura-umezeala (ITU) urmand sa depașeasca pragul critic de 80 de unitați. Temperatura maxima va fi de 36…37 de grade, iar cea minima de 19…22 de grade. Cerul va fi mai…

- Temperaturile extreme de peste 40 de grade Celsius si disconfortul termic accentuat sunt principalele caracteristici ale vremii in primele zile din aceasta saptamana, insa dupa data de 27 iulie se va intra intr-un proces de racire la nivelul intregii tari, reiese din prognoza de specialitate emisa de…