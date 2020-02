Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic si-a validat marti mandatul de negociere al viitoarei relatii intre Londra si Uniunea Europeana dupa Brexit, deschizand calea lansarii, de luni, a unor negocieri care se anunta dificile, informeaza Agerpres, citand AFP. Un comitet al principalilor ministri implicati, prezidat de Boris…

- Guvernul britanic nu va accepta ca Uniunea Europeana sa-i impuna anumite reguli in materie de mediu, de dreptul muncii sau ajutoare de stat in relatia sa viitoare cu continentul, a avertizat luni negociatorul britanic pentru Brexit, David Frost, relateaza AFP. ″Este esential pentru noi sa putem stabili…

- Lupta cu poluarea schimba un simbol al capitalismului din secolul XX: automobilul. Țara care vrea sa interzica vanzarea de mașini pe benzina si motorina Marea Britanie va interzice vanzarea de noi automobile echipate cu motoare pe benzina si motorina, precum si a automobilelor hibride, incepand din…

- Marea Britanie a adoptat duminica o pozitie ferma in perspectiva negocierilor viitoare cu Uniunea Europeana, anuntand ca isi va stabili o agenda proprie si nu va accepta regulile blocului comunitar pentru a evita frictiunile comerciale, transmite Reuters potrivit news.ro.Dupa iesirea oficiala…

- Sectorul industrial si cel financiar din Marea Britanie au asistat, vineri, la iesirea formala din Uniunea Europeana (UE) cu privirea indreptata catre acordurile comerciale pe care le va negocia Guvernul lui Boris Johnson cu Statele Unite si cu cele 27 de state comunitare, relateaza agentia EFE,…

- Parlamentul European a aprobat, in aceasta seara, Acordul Brexit negociat cu Guvernul de la Londra, in contextul in care Marea Britanie urmeaza sa se retraga pe 1 februarie din Uniunea Europeana. Proiectul de rezolutie privind Acordul de retragere a Marii Britanii din UE a fost aprobat de Parlamentul…

- Adunarea locala Stormont se reuneste vineri la Belfast. Pentru a intra in vigoare, acordul este necesar sa fie aprobat de unionistii din cadrul DUP si republicanii din cadrul Sinn Fein, care urmeaza sa guverneze impreuna provincia britanica - in virtutea Acordului de Pace din Vienrea Mare din 1988,…

- Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE) aseaza miercuri jaloanele negocierilor lor viitoare dupa Brexit - pe care premierul britanic Boris Johnson le vrea rapide, iar presedinta Comsiei Europene (CE) Ursula von der Leyen le preconizeaza ”dure”, relateaza AFP, potrivit news.ro.Intrevederea celor…