- Odata cu venirea primaverii, pompierii clujeni se confrunta cu problema incendiilor de vegetație. In ultimele trei zile ale saptamanii trecute, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” al județului Cluj a gestionat, prin toate subunitațile, peste 50 de incendii de vegetație uscata. Acestea…

- Polițiștii Serviciului Rutier – Biroului Drumuri Naționale si Europene au depistat joi, 10 martie, in jurul orei 23, un conducator auto in varsta de 25 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, care se deplasa pe DN1C E576, prin localitatea Rascruci, comuna Bonțida, aflat sub influența bauturilor alcoolice.…

- Pompierii au fost solicitati azi, 5 martie, sa intervina la stingerea unui incendiu de vegetație uscata, in localitatea Domanești. Ajunse la fața locului, pompierii au gasit un barbat de 77 de ani, care a incercat sa stinga incendiul, suferind arsuri. Incendiul se manifesta cu flacara, existand pericol…

- O casa din satul Gheorgheni, de langa Cluj-Napoca, a luat foc vineri dimineața. Incendiul s-a soldat cu decesul unui barbat.Pompierii din Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit pentru stingerea flacarilor care au cuprins o casa de locuit din localitatea Gheorgheni.Doua autospeciale pentru stins incendii…

- Incendiul s-a manifestat pe mai bine de 3 hectare de vegetație uscata in zona Hlipceni, iar vantul l-a impraștiat cu repeziciune. Martorii spun ca focul ar fi fost pus intenționat de un localnic. Satenii sunt obișnuiți sa dea foc miriștilor dar acest lucru este ilegal și este pedepsit cu o amenda intre…

- Un barbat de 34 de ani din Cluj Napoca, se promova ca fiind drept medic estetician si chiar a facut interventii, desi nu avea atestatele necesare. Polițiștii din Cluj au gasit, marți, in urma unor percheziții la cabinetul acestuia, substanțe utilizate pentru intervențiile estetice și consumabile medicale.…

- Un barbat de 34 de ani din Cluj Napoca care se prezenta drept medic esteician este cercetat de polițiștii care au facut o percheziție in cabinetul sau, scrie ziarul Cluj24.In urma verificarilor facute de polițiști a reieșit faptul ca barbatul a pacalit mai mulți clienți ca este medic estetician. Acesta…

- Coregraful Calin Hantiu s a stins din viata. Nascut pe 16 iulie 1957, in Nasaud Bistrita si pasionat de dans inca din copilarie, Calin Eugen Hantiu a absolvit Liceul de Coregrafie din Cluj Napoca, promotia 1976, urmand ca, de a lungul a trei stagiuni, sa functioneze ca balerin la Opera Romana din Cluj…