- Avocatul lui Cornel Dinicu in dosarul in care acesta este arestat preventiv in urma incendiului de la Ferma Dacilor, soldat cu moartea a 8 persoane, declara ca reprezentanții complexului au formulat o plangere penala care „este subsumata tezei conform careia aici nu se putea ajunge in acest tragic incendiu…

- „Domnul Dinicu a formulat si dansul o plangere penala, evident, se va constitui si parte vatamata, pentru a putea, in primul rand – si aceasta a fost si o strategie de-a noastra, in aparare - pentru a putea avea acces si la materialul dosarului, pentru ca nu avem nici acum acest acces, subsumat acestei…

- Avocatul Iancu Toader, care il reprezinta pe controversatul om de afaceri Cornel Dinicu in dosarul in care acesta este arestat preventiv in urma incendiului de la complexul turistic Ferma Dacilor, soldat cu moartea a opt persoane, declara ca Dinicu a formulat, in urma incendiului, plangere penala. Aparatorul…

- Dupa mai bine de 12 ore de audieri, Cornel Dinicu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar pentru cei doi asociați ai sai a fost instituit arestul la domiciliu. Avocații apararii au contestat deja decizia, iar patronul fermei ar fi declarat in fata instanței ca pierderea unui fiu in acest incendiu…

- Adolescentul Matei Ene, ranit in incendiul de la pensiunea Ferma Dacilor din Tohani si care si-a pierdut tatal si doi frati, unul dintre ei fiindu-i geaman, le transmite, miercuri, un mesaj emotionant pe retelele de socializare: ”Mi-as fi dat viata pentru voi”. ”Tata, ai fost eroul meu”, scrie baiatul,…

- In plin scandal, dupa tragedia de la Ferma Dacilor, Tohani, primarul Negoița organizeaza Revelionul in Hala Laminor, fara autorizatie de securitate la incendiu. cel care a sesizat acest lucru este viceprimarul Sectorului 3 Lucian Judele (USR) care a atras atentia miercuri asupra faptului ca Revelionul…

- Un cunoscut bodyguard din Capitala a murit, alaturi de doi dintre cei trei copii ai sai, in tragedia de la complexul Ferma Dacilor din localitatea prahoveana Tohani, in a doua zi de Craciun. Barbatul era chiar unul dintre finii patronului, Cornel Dinicu, dar și mana sa dreapta. Cei doi fii ai sai care…

