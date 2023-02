Incendiu violent într-un bloc turn din Constanța. Zeci de pompieri se luptă cu flcările (VIDEO) Acoperișul unui bloc cu 11 etaje din municipiul Constanța a luat foc. Imobilul este situat pe strada Pescarilor, in cartierul Faleza Nord. Echipajele ISU Dobrogea au ajuns la fața locului. Pompierii ISU spun ca in acest moment nu sunt persoane in bloc. Majoritatea s-au autoevacuat, iar 37 de oameni au fost evacuați de pompieri. Suprafața afectata de incendiu de 30 de metri patrați. La incendiul de pe strada Pescarilor, bloc BN17, et. 11 intervin mai multe echipaje ale ISU Dobrogea, inclusiv pompieri de la stația Medgidia, Tuzla și Mangalia. De asemenea, la fața locului au sosit și trei echipaje… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Mai multe echipaje de pompieri intervin joi seara, in cartierul Faleza Nord din municipiul Constanta, dupa ce acoperisul unui bloc turn a fost cuprins de flacari, arzand pe o suprafata de circa 300 de metri patrati, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Dobrogea”.

- Incendiul se intinde pe o suprafața de 300 de metri, la etajele superioare ale blocului situat pe strada Pescarilor din municipiul Constanța, informeaza Ziua de Constanța . 37 de persoane au fost evacuate de pompieri, iar alte cateva zeci s-au autoevacuat pana la sosirea echipajelor de intervenție.…

- Echipajele de intervenție Dobrogea au ajuns la fața locului. Intervine Detașamentul Fripis cu 3ASAS, ASII, SMURD B2. Det. Port cu doua autoseciale de stingere , ATPVM și SMURD B2. Det. Palas cu 1ASAS, Autoplatforma și SMURD B2. Det. Medgidia cu un ASAS și S42. Statia Tuzla cu un ASAS. Secția Mangalia…

