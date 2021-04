Incendiu violent, în Argeș: o pensiune a fost făcută scrum Nu mai puțin de șapte mașini de pompieri au intervenit la stingerea focului care a curprins pensiunea din Campulung. Pe timpul intervenției, accesul a fost blocat pe cel puțin trei strazi apropiate.Din fericire, la momentul izbucnirii incendiului, in pensiune nu se afla niciun client. Personalul din interior a reusit sa se iasa la timp. "Pentru gestionarea intervenției au fost alocați 37 de ofițeri și 3 subofițeri", a declarat Andrei Alin, ISU Argeș. Cel mai probabil, focul a izbucnit de la o instalație electrica. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Pe dealul Flamanda, aflat la marginea orasului Campulung se ivește o biserica ușor de vazut din toate zarile. Istoria ei incepe cu 1.000 de ani in urma, iar faima i se datoreaza unui mormant, in care se afla o mireasa, ucisa de soarta, chiar in ziua casatoriei Ridicata in anul 1200, de catre domnitorul…

- Ionuț Șerban (25 de ani), mijlocaș central la Dinamo, a suferit o accidentare grava la cel mai recent antrenament al echipei. La ultimul antrenament al „cainilor roșii” inainte de meciul cu FC Argeș, mijlocașul adus de la Sportul in 2013 s-a accidentat singur, incercand sa controleze o minge. „Șerban…

- ERATA IPJ ARGES : In ziua de 03 martie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Campulung au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat, care executa lucrari la acoperișul unei hale in municipiul Campulung, ar fi devenit inconștient. Din nefericire, in ciuda efortului echipajelor medicale…

- CFR Cluj negociaza repatrierea lituanianului Giedrius Arlauskis (33 de ani), care se afla deja in Romania și e ademenit cu un nou contract de „feroviari”. Imediat dupa victoria autoritara reușita in fața lui FC Argeș, 5-0, tehnicianul Edi Iordanescu a vorbit despre posibila revenire a lui Arlauskis…

- Pana astazi, 25 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 791.971 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 733.616 pacienți au fost declarați vindecați. Citește și: Se redeschide Spitalul TBC Campulung si pentru patologii non-Covid In urma testelor efectuate la nivel…

- Pana astazi, 24 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 788.048 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 731.049 de pacienți au fost declarați vindecați. Citește și: Ex-primarul de Campulung – trimis in judecata fiindca a condus baut In urma testelor efectuate…

- Incendiul a avut loc in satul Mațau și a fost observat de un localnic. Vecinii au vazut ca proprietarii nu sunt afara și au alertat autoritațile.Nefiind pe o suprafața foarte mare, pompierii au stins focul relativ repede. S-au mobilizat și au scos de urgența cateva butelii care ar fi riscat sa explodeze.Imediat…

- Primul cutremur, ora 2:49 - In ziua de 03 Februarie 2021 la ora 00:02:49 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 121km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 49km N de Ploiesti, 59km SE de Brasov, 103km…