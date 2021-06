Incendiu uriaș în Prahova. Peste 50 de pompieri sunt la fața locului Peste 50 de pompieri acționeaza la o hala din localitatea Brazi care a luat fos in jurul orei 3 dimineața. Acoperișul s-a prabușit și exista suspiciunea ca o persoana ar fi fost prinsa inauntru. Societatea comerciala are ca obiect de activitate colectarea si incinerarea deseurilor periculoase in comuna Brazi și din cauza materialelor flacarile s-au […] The post Incendiu uriaș in Prahova. Peste 50 de pompieri sunt la fața locului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

