Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia a peste 50 de trenuri este suspendata, in urma viscolului, ninsorilor si vantului puternic, a anuntat, luni, Ministerul Afacerilor Interne. Potrivit unui comunicat al MAI transmis AGERPRES, traficul feroviar este temporar blocat pe mai multe magistrale, circulatia a 53 trenuri fiind suspendata,…

- Duminica dimineata, meteorologii au emis avertizare cod rosu de viscol puternic si ninsoare abundenta pentru judetele Braila, Ialomita, Buzau, Calarasi, Constanta si Tulcea. Mai multe drumuri din Buzau au fost inchise circulației rutiere. Potrivit avertizarii, va fi viscol puternic cu rafale ale vantului…

- Este alerta in Capitala. Un incendiu puternic a izbucnit intr-un cartier din București. Din primele informații, acoperișurile a trei case din cartierul Rahova au fost cuprinse de flacari. Exista risc de propagare. Incendiu puternic in cartierul Rahova Un incendiu puternic a izbucnit intr-un cartier…

- Administrația Naționala de Meteorologie(ANM) avertizeaza ca vor fi rafale puternice de vant in județul Tulcea, in Delta și pe litoral, potrivit jurnalul.ro. Specialiștii au emis o avertizare cod galben valabila joi seara. Potrivit avertizarii vor fi „intensificari ale vantului care vor depași la rafala…

- La data de 25 septembrie a.c., in jurul orei 00.20, politisti din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Crucea au fost sesizati, de un barbat, de 21 de ani, cu privire la faptul ca, la data de 24 septembrie a.c., in jurul orei 20.30, ar fi condus un autoturism, fara a detine permis de conducere pentru nicio…

- O ursoaica a fost lovita de o mașina, in județul Harghita, iar autoritațile au luat decizia sa o eutanasieze. Va avertizam ca urmeaza imagini și informații cu puternic impact emoțional! Accidentul s-a produs in momentul in care ursoaica incerca sa traverseze strada, alaturi

- Militari MApN continua astazi, 14 septembrie, verificari in zona localitatii Nufaru pentru a identifica fragmentele de drona depistate in jurul orei 11.30. Potrivit MApN, echipajul unui elicopter IAR 330 Puma al Fortelor Aeriene Romane, din Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu, a identificat miercuri, 13…

- A fost emis mesaj RO-Alert pentru mai multe localitati din judetul Tulcea. Oamenii au fost anunțați ca exista posibilitatea caderii unor obiecte din spatiul aerian. Autoritatile au emis, miercuri dimineata, un mesaj RO-Alert pentru localitati din judetul Tulcea, anuntand ca exista posibilitatea caderii…