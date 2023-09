Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de joi spre vineri, la un apartament situat intr-un bloc din Targoviste, opt persoane fiind evacuate din imobil. Doua persoane au primit ingrijiri medicale si au fost transportate la spital. Potrivit ISU Dambovita, incendiul a izbucnit, in noaptea de joi…

- S-a dezlanțuit iadul la Crevedia, in județul Dambovița, in apropiere de București. Trei explozii violente s-au produs, sambata seara, la o stație GPL. O persoana a murit și alte cateva zeci au fost ranite. Prima explozie a avut loc in jurul orei 19:00 și a fost activat planul roșu de intervenție. Cea…

- Doua apartamente au luat foc, marti, intr-un bloc din cartierul Craiovita, al Craiovei. 30 de persoane care se aflau in imobil au fost evacuate.La fata locului au intervenit pompierii doljeni cu patru autospeciale de lucru cu apa si spuma si un echipaj SMURD.Potrivit ISU Dolj, incendiul a cuprins doua…

- Un incendiu a izbucnit cu putin timp in urma la un apartament de la etajul I al unui bloc de locuinte situat pe strada Victor Babeș, colț cu str. Victoriei. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala Descarcerare și o ambulanța SMURD. Incendiul a fost…

- Peste 30 de persoane au fost evacuate, in timpul nopții de joi spre vineri, dintr-un bloc din Timișoara, in urma unui incendiu intr-un apartament. Un barbat a suferit arsuri la nivelul gatului și a primit ingrijiri medicale, relateaza Mediafax.Incendiul a avut loc cu puțin timp inainte de ora 2:00…

- Pompierii au intervenit in 56 de localitati din 19 judete, in ultimele 24 de ore, inclusiv in Capitala pentru inlaturarea efectelor negative generate de ploile abundente si vantul puternic, a precizat Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, potrivit news.ro.Prin urmare, in cursul zilei…