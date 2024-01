Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Valenii de Munte fost solicitați sa intervina in aceasta noapte, spre miezul nopții, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu care a cuprins o locuința și anexe gospodarești din localitatea Teișani. Progresiv, la locul evenimentului s-au…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Valenii de Munte au acționat in urma cu puțin timp pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la o locuința din comuna Gornet, sat Gornet Cuib. Progresiv, la locul intervenției s-au deplasat 3 autospeciale de stingere, o autospeciala…

- V.S. Pompierii prahoveni au intervenit, in noaptea de duminica spre luni, la doua incendii care au izbucnit in doua gospodarii din comuna Șotrile (sat Plaiul Campinii) și, respectiv, in comuna Aluniș. Primul incendiu a fost raportat in jurul orei 00:30, iar pompierii militari din cadrul Detașamentului…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Valenii de Munte au intervenit in aceasta noapte pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la o gospodarie din localitatea Aluniș. La locul evenimentului s-au deplasat de urgența 3 autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD. La…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Mizil au fost solicitați sa intervina in aceasta noapte pentru localizarea și lichidarea unui incendiu care a cuprins o locuința și anexe gospodarești din localitatea Salcia. Progresiv, la locul evenimentului s-au deplasat 3 autospeciale de stingere…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Valenii de Munte au acționat in aceasta dupa-amiaza pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la o anexa gospodareasca in localitatea Drajna de Jos. Imediat, la locul indicat s-au deplasat 2 autospeciale de stingere, o autospeciala…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Ploiești au solicitați sa intervina in aceasta dimineața pentru localizarea și lichidarea unui incendiu care a cuprins o locuința din comuna Olari. Progresiv, la locul intervenției s-au deplasat 4 autospeciale de stingere cu apa și spuma, un…

- Un apel la 112 a anunțat dupa miezul nopții un incendiu produs la un imobil din localitatea Șoimeni, in comuna Vultureni din județul Cluj. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au fost solicitați noaptea trecuta pentru a stinge un incendiu, care s-a manifestat la acoperișul unei case. Apelul…