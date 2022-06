Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza la un incendiu izbucnit pe Autostrada A2.Potrivit ISU Dobrogea un cap de tractor a fost cuprins de flacari.Nimeni nu afost ranit. Incendiul a avut loc pe A2, la km 170 pe…

- Nr.24 din 05 aprilie 2022 BULETIN INFORMATIV Incendiu la o locuinta din Suditi In data de 04 aprilie, in jurul orei 14.00, salvatorii din cadrul Garzii de interventie Tandarei, cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD au intervenit pentru localizarea si lichidarea unui incendiu,…

- Zeci de hectare de vegetatie uscata si padure au ars, in noapte de joi spre vineri, in trei localitati din comuna Bogdanita, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Pompierii militari din cadrul Detasamentului Barlad au intervenit cu cinci autospeciale si…

- Peste 76 de hectare de teren cu vegetatie uscata au fost cuprinse de flacari in ultimele 24 de ore in judetul Constanta, producandu-se zece incendii ce au fost lichidate de pompieri, a informat miercuri Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Incendiul care a izbucnit sambata in judetul Buzau si a afectat sute de hectare de vegetatie, dar si zeci de hectare de paduri de pin, a fost lichidat, a anuntat, duminica, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O suprafata de 500 de hectare de vegetatie uscata, dar si alte zeci de hectare de padure din Breaza si Pietroasele au fost cuprinse, sambata, 26 martie, de un incendiu puternic, peste 100 de pompieri din mai multe judete, dar si jandarmi intervenind la fata locului.Conform datelor comunicate de Inspectoratul…

- Un barbat de 51 de ani a murit, vineri, dupa ce a fost surprins de un incendiu de vegetatie uscata care a izbucnit in localitatea Posesti. Suprafata afectata de flacari este mare iar focul se extinde cu repeziciune, din cauza vantului, a transmis Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova.…

- Prahova se confrunta din nou cu incendii de vegetatie uscata. Unul este chiar langa Spitalul Judetean Ploiesti. Pompierii militari intervin in Ploiesti, langa Spitalul Judetean de Urgenta, in Filipestii de Targ, Baicoi, Podenii Noi si in Apostolache.