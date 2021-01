Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit marți dimineața la un depozit materiale reciclabile (electrocasnice). Focul are loc pe o suprafața de aproximativ 500mp. In hala sunt depozitate materiale electrocasnice. Focul se poate extinde la o hala invecinata. Pana la acest moment, nu au fost inregistrate victime.…

- Vremea se va incalzi puternic in București, temperatura maxima ajungand, astazi, la 14 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab și moderat, cu viteze de 15-20 km/h. De luni...

- Gina Pistol a trecut printr-o situatie neplacuta, recent, cand a mers la cumparaturi. A povestit pe retelele de socializare ce a patit intr-un centru comercial din Capitala. In timp ce se plimba prin magazin, cineva i-a luat coșul in care pusese deja mai multe produse. Vedeta in varsta de 40... The…

- Un motean si-a gasit sfarsitul sambata intr-un mod tragic. Baraca in care statea a fost cuprinsa de flacari, iar Daniel Perciu de 27 de ani a murit carbonizat. Adapostul era in incinta unui depozit de fier vechi aflat pe un camp din apropiere Garii d...

- Scandal intr-o curte de pe strada Calea Ieșilor din Capitala. Locatarii mai multor blocuri se arata nemultumiti ca, langa locul unde obisnuiesc sa se joace copiii lor, a inceput sa fie amenajata o platforma de deseuri menajere.

- Reprezentanții primariei Baia Mare s-au deplasat pe strazile orașului pentru a identicfica oamenii fara adapost. Aceștia au fost insoțiți de reprezentanții poliției locale, IGPR precum și ai Jandarmeriei Romane. Oamenilor strazii li s-a pus la dispoziție material dezinfectant și maști. Mulți dintre…

- Șeful DSU, Raed Arafat , a anunțat, in direct la Digi24, ca va analiza ceea ce s-a intamplat in aceasta dupa-amiaza la metroul din Capitala. Arafat a declarat ca este vorba despre o proasta gestionare a mulțimii. Șeful DSU spune ca imediat ce s-a anunțat defecțiunea, accesul oamenilor pe peroanele metroului…