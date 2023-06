Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe echipaje ale ISU Arad au fost trimise sambata seara in misiune pentru a stinge un incendiu care a izbucnit in interiorul unei hale din județul Arad. Incendiul a izbucnit in hala unui operator economic din localitatea Tagadau. La fața locului intervin salvatori din cadrul Detașamentului Ineu…

- Precipitatiile abundente din vestul tarii au cauzat mai multe probleme in judetul Hunedoara, unde cateva drumuri importante au fost blocate fie de arbori, fie de aluviuni. Pompierii au intervenit de urgenta in aceasta dimineata in cateva locatii. Pompierii din mai multe subunitați ale ISU Hunedoara…

- Pompierii militari din Arad au intervenit astazi dupa masa in Vladimirescu, unde un ciubar a cauzat un incendiu care a cuprins o intreaga anexa a gospodariei. In jurul orei 14.45, au fost alertati pompierii militari ai Detașamentului Arad, care au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Arad informeaza ca in jurul orei 14:15 s-a produs un cumplit accident rutier intre un autocamion și un autoturism, pe centura Aradului, zona BAT, in urma caruia o victima a ramas incarcerata. La fața locului s-au deplasat pompierii militari ai Detașamentului…

- Pompierii din Caransebeș au intervenit in timpul nopții trecute pentru a stinge un incendiu extins, izbucnit la o casa din Oțelu Roșu. Proprietarul imobilului nu a fost ranit și s-a autoevacuat. Pompierii s-au deplasat de urgența cu trei echipaje: doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o autospeciala…

- Panica azi-noapte intr-un bloc de locuințe din municipiul Petroșani. Pompierii au intervenit de urgența la un incendiu violent care a cuprins un apartament situat la etajul 4 și in care se afla un barbat blocat inauntru. Au fost mobilizate urgent doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, autoscara…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața la un apartament dintr-un bloc cu doua etaje din municipiul Hunedoara. Detașamentul de pompieri din Hunedoara intervine la fața locului dupa ce focul a cuprins un apartament situat pe strada George Enescu din oraș. Vom reveni cu detalii. Articolul Incendiu…

- Un incendiu de proporții a izbucnit in aceasta dimineața pe raza localitații Valea Sangeorgiului, din județul Hunedoara. Pompierii Punctului de Lucru Bretea Romana intervin la aceasta ora pentru localizarea și lichidarea sinistrului care a cuprins vegetația uscata din zona. Arderea necontrolata a cuprins…