Incendiu la un centru comercial situat pe Calea Văcărești a fost lichidat Un incendiu a izbucnit aseara la un centru comercial situat pe Calea Vacarești, in Sectorul 4 al Calei, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgenta București-Ilfov, informeaza Rador Radio Romania. Au intervenit cinci autospeciale de stingere, una de intervenție și salvare de la inaltime, una de descarcerare, Detașamentul special de salvatori și o ambulanța SMURD. Focul s-a manifestat cu degajari de fum la un motor al sistemului de ventilație și la doi metri patrati din izolație. Zona comerciala și de alimentație publica a centrului comercial era inchisa, fara vizitatori, numai… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In baza planului BLOCADA, Direcția Generala de Poliție a Municipiului București a acționat, in noaptea de 21/22 octombrie 2023, in sistem integrat, in colaborare cu Direcția Generala de Poliție Locala, Oficiul pentru Protecția Consumatorului, Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov,…

- In baza planului BLOCADA, Direcția Generala de Poliție a Municipiului București a acționat, in noaptea de 21/22 octombrie 2023, in sistem integrat, in colaborare cu Direcția Generala de Poliție Locala, Oficiul pentru Protecția Consumatorului, Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov,…

- In baza planului BLOCADA, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a actionat, in noaptea de sambata spre duminica, in sistem integrat, in colaborare cu Directia Generala de Politie Locala, Oficiul pentru Protectia Consumatorului, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Arad anunța ca pompierii aradeni au fost chemați la un incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca din localitatea Sambateni.... The post Incendiu la o anexa gospodareasca din Sambateni appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Un incendiu a izbucnit miercuri in București, in zona dintre Podul Basarab și Podul Grand. Doua vagoane dezafectate CFR au luat foc. Un incendiu puternic a cuprins doua vagoane dezafectate care se aflau intre Podul Grant și Podul Basarab. Inspectoratul pentru Situații de Urgența București Ilfov intervine…

- Un incendiu a cuprins doua vagoane de tren dezafectate aflate intre Podul Grant și Podul Basarab, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov. La fața locului au fost trimise șapte autospeciale de stingere cu apa și spuma și doua ambulanțe SMURD. „In jurul orei 12:45, in grupa tehnica…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Vrancea: Incendiu magistrala gaz, in localitatea Calimanești. Intervine Secția de Pompieri Adjud cu 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma, Stația de Pompieri Panciu 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma și Detașamentul de Pompieri Focsani 1 autospeciala…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Vrancea: Incendiu magistrala gaz, in localitatea Calimanești. Intervine Secția de Pompieri Adjud cu 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma, Stația de Pompieri Panciu 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma și Detașamentul de Pompieri Focsani 1 autospeciala…