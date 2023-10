Incendiu la Spitalul de Boli Infectioase. Doi ani de la tragedia care a indoliat Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul care a devastat Sectia ATI Covid a Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta, focul care a lasat zeci de familii pe strazi, in plina iarna, de la "blocul Grindeanuldquo;, flacarile care au curmat vietile a trei tinere dansatoare, la Restaurantul Beirut, dar si cele doua explozii, din…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a susținut o declarație in urma tragediei de la Crevedia. Acesa a precizat ca sistemul European de protecția civila a fost activate și, in cursul nopții, 4 raniți vor fi transferați in Italia și Belgia.

- Directia de Sanatate Publica DSP Buzau a confirmat un focar de COVID 19 la Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta SPMS Sapoca. Au fost impuse restrictii si masuri de protectie atat pentru vizitatori cat si pentru personalul medical, conform Agerpres.roCele 12 persoane confirmate cu coronavirus…

- Echipa de oameni de stiinta britanici a intocmit o lista cu amenintarea virusurilor animale care pot infecta oamenii si care, in viitor, s-ar putea raspandi rapid in intreaga lume.Nu se stie care dintre ele va reusi sa patrunda si sa declanseze urmatoarea pandemie, motiv pentru care este mentionata…

- Premierul Marcel Ciolacu a vizitat, miercuri, Spitalul de copii „Nicolae Robanescu” din Bucuresti, dupa incendiul de marți: „Asta este sistemul public in acest moment. (...) Vom face investiții masive”, a spus premierul.

- Transformatorul din curtea Centrului de recuperare neuropsihomotorie pentru copii „Dr. Nicolae Robanescu” din Capitala, care a generat un incendiu in urma caruia au fost evacuați aproximativ 100 de pacienti, era in garanție fiind instalat in octombrie 2022. „Sunt ferm convins ca cei abilitati sa faca…

- Premierul Marcel Ciolacu susține ca incendiul de la spitalul ”Robanescu”, din București, a fost la un pas sa se transforme intr-o tragedie, dar medicii au luat cele mai bune decizii in momente de criza. Ciolacu a facut și o constatare ”asta este sistemul public”, dar a dat asigurari ca prin PNRR se…