- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Dobrogea au fost sesizati prin apel la numarul de urgenta 112 sa intervina la un incendiu produs in localitatea Negru Voda, judetul Constanta. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Dobrogea au fost sesizati…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constabta au fost alertati cu privire la un accident rutier intre doua autoturisme in Constanta, Soseaua Mangaliei intersectie cu Caraiman.Din primele informatii se pare ca este vorba de o victima constienta cooperanta,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati sa intervina astazi la un incendiu izbucnit in podul spitalului CFR din Ploiesti.La fata locului au fost directionate 3 autospeciale de stingere cu apa si spuma, Autoscara, un echipaj SMURD B2 si…

- O cabana in constructie si un foisor au ars, duminica dimineata, in urma unui incendiu izbucnit in localitatea Manastirea Humorului, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Botosani.O cabana in constructie si un foisor au ars, duminica dimineata, in urma unui incendiu…

- Echipajele de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Arad au gestionat 99 de intervenții in situații de urgența in perioada 27-29 octombrie.... The post 95 de misiuni pentru SMURD, in weekend. Pompierii aradeni au intervenit și pentru stingerea unui incendiu appeared first…

- Azi noapte in jurul orei 2:00 pompierii sibieni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit in localitatea Loamnes, cu doua autospeciale de stingere, o autocisterna si doua echipaje SMURD. Azi noapte in jurul orei 2:00 pompierii sibieni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit…

- Un incendiu a izbucnit, luni dupa-amiaza, la acoperisul unui cunoscut magazin de bricolaj din municipiul Odorheiu Secuiesc, la fata locului intervenind pompierii militari si civili, potrivit Agerpres.Potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, arderea…