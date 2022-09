Incendiu la o locuinta din localitatea Erbiceni din judetul Iasi in aceasta seara Forțe și mijloace de intervenție din cadrul inspectoratului se deplaseaza in localitatea Erbiceni, jud. Iași, pentru stingerea unui incendiu produs la o casa de locuit. La locul evenimentului se deplaseaza doua autospeciale de intervenție și stingere cu apa și spuma și un echipaj de prim ajutor calificat. Proprietara in varsta de aproximativ 90 de ani transmite faptul ca celelalte doua persoane care se aflau in casa, fii acesteia au ieșit din imobil deoarece s-au speriat și au fugit. Proprietara este evaluata medical pentru atac de panica la locul intervenției. Articolul Incendiu la o locuinta… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

