Incendiu la o fabrică din municipiul Sibiu! 80 de persoane s-au autoevacuat! In aceasta seara in jurul orei 21:20, ISU Sibiu a fost sesizat cu privire la existența unui incendiul produs in partea superioara a unei cabine/cuptor vopsire aparținand unui operator economic situat in zona industriala a municipiului Sibiu. La fața locului s-au mobilizat de urgența trei autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD. Pana la sosirea echipajelor de pompieri, in mod preventiv cca 80 de angajați s-au autoevacuat in locurile de siguranța special amenajate din afara fabricii. Forțele sosite la fața locului au efectuat recunoașterea zonei, identificarea și lichidarea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

