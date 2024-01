Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit la podul unei brutarii din orasul Brad, judetul Hunedoara. Interventia pompierilor este in desfasurare. Echipajele de salvatori de la Sectia Brad, formate din 13 cadre militare, intervin cu doua autospeciale de stingere și cu o ambulanța SMURD. „Din fericire nu au fost persoane…

- Pompierii din Deva au intervenit de urgenta astazi pentru a stinge un incendiu izbucnit la o casa din Simeria. Focul a cuprins usor materialele foarte inflamabile are locuintei, din fericire sinistrul a fost stins in cele din urma, fara victime. La orele amiezii pompierii Detașamentului Deva au fost…

- Pompierii Garzii de Intervenție Dobra au intervenit in aceasta dimineața cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma la ieșirea de pe autostrada A1 spre Coșevița, unde un autoturism aflat in trafic a luat foc. La sosirea echipajelor operative la fața locului, incendiul se manifesta generalizat,…

- In acesta amiaza, un accident rutier cu victime a avut loc la intrare in localitatea Mada, din comuna Balșa. Un autoturism in care se aflau patru persoane a intrat frontal intr-un parapet. Una dintre persoane a ramas blocata in autoturism fiind nevoie de intervenția salvatorilor. Dupa o prima evaluare…

- Alerta pentru pompierii din Hunedoara dupa ce un incendiu de vegetatie uscata a fost semnalat in orasul Calan. Aproximativ 400 de metri patrati sunt afectati de foc si exista posibilitatea de propagare a flacarilor la cimitirul din apropiere. La fata locului intervine Detasamentul de pompieri Hunedoara.…

- In acest moment salvatorii hunedoreni se lupta cu stingerea flacarilor ce a cuprins o anexa gospodareasca, din strada Dealu Mic, din Oraștie. Din primele informații, se pare ca pericolul extinderii incendiului, in zonele imediat invecinate a fost eliminat prompt de echipajele sosite la fața locului.…

- Zi plina pentru pompierii din judetul Hunedoara. Salvatorii din Deva au intervenit pe o strada din resedinta judetului la un incendiu de vegetatie. Au mai fost urgente semnalate si in localitatile Bucium-Orlea, Ciopeia si Soimus. Incendiul de vegetație uscata a fost semnalat pe strada Primaverii, din…

- Vineri, 06 octombrie a.c., o situație de urgența a avut loc in comuna Caiuți, sat Blidari, cand un incendiu puternic a izbucnit intr-o anexa, punand in pericol locuința și bunurile proprietarilor. Pompierii militari bacauani au fost imediat alertați și au intervenit rapid pentru a lichida incendiul.…