- In urma cu putin timp s-a produs un incediu la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, flacarile au izbucnit la un apartament situat pe strada Vasile Lupu, din municipiul Iasi. UPDATE Incendiul a fost localizat la etajul 1, apartamentul 4, unde din fericire, nu se afla nimeni. Știre…

- In urma cu putin timp, s-a produs un incendiu la o casa in judetul Iasi. Din primele informatii obtinute de reporterii BZI, incendiul a avut loc pe raza comunei Lespezi, in localitatea Dumbrava. Din fericire, nu au fost anuntate victime. La fata locului se deplaseaza forțe si mijloace de interventie…

- In urma cu putin timp s-a produs un incendiu la Iasi. Potrivit informațiilor transmise de reporterii BZI, flacarile au izbucnit la o casa batraneasca din localitatea Vadu Vejei, comuna Tibana. Pompierii ieșeni intervin in forța pentru a lichida incendiul. UPDATE: Incendiul se manifesta la o singura…

- In urma cu putin timp, s-a produs un incendiu la o anexa din cadrul Liceului Tehnologic din Holboca, judetul Iasi. Din primele informatii, fortele si mijloacele de interventie se deplaseaza la fata locului pentru a lichida focul. Din fericire, nu sunt anuntate victime. „Forțe și mijloace de intervenție…

- In urma cu puțin timp, un incendiu a izbucnit in județul Iași. Din primele informații deținute de reporterii BZI, se pare ca o casa ar fi luat foc in localitatea Handrești, comuna Oțeleni. Deocamdata nu se cunoaște cauza producerii incendiului, dar din fericire, nu sunt anunțate victime. La fața locului…

- In urma cu puțin timp s-a produs un incendiu in municipiul Iași. Din primele informații obținute de reporterii BZI, se pare ca flacarile au izbucnit la groapa de gunoi din localitatea Țuțora. La fața locului se deplaseaza in aceste momente Detașamentului 2 de Pompieri Iași doua autospeciale de intervenție…

- In aceasta dimineața, printr-un apel la numarul unic de urgența 112 s-a anunțat producerea unui incendiu intr-o localitate din județul Iași. Din spusele apelantului, in incendiu s-ar putea sa existe și o victima. UPDATE: ISUJ Iași a transmis o actualizare a incendiului produs in localitatea Voinești.…

- Astazi, 17 septembrie 2022, un incendiu a izbucnit la o anexa gospodareasca din satul Boroșești, comuna Scanteia. Din primele informații obținute de reporterii BZI, nu sunt anunțate victime. La fața locului se deplaseaza doua autospeciale de intervenție și stingere din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri…