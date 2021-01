Stiri pe aceeasi tema

- Dupa incendiul de la institutul Matei Balș mesajele de condoleanțe și declarațiile au început sa apara din partea politicienilor. Președintele Klaus Iohannis și premierul Florin Cîțu au transmis condoleanțe familiilor victimelor. Liderii aflați la guvernare cer anchete și masuri dure, în…

- Toni Grecu, care se afla internat la etajul 2 al pavilionului in care a izbucnit incendiul de la Institutul „Matei Balș”, a fost transferat la un alt spital. Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața, in jurul orei 5, la Institutul „Matei Balș” din București. Patru persoane și-au pierdut viața și…

- Finalul lunii ianuarie vine cu o noua veste tragica in Romania! Un incendiu de proporții a izbucnit la Institutul ”Matei Balș”, din Capitala! Reacția lui Raed Arafat, dupa ce 4 persoane au murit! Ce a declarat șeful DSU? Peste 100 de pacienți infectați cu COVID-19 au fost evacuați!

- Prima persoana care va fi vaccinata la Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals” va fi Mihaela Anghel, asistenta medicala generalista, membra a echipei medicale care, in data de 27 februarie a acestui an, a preluat primul pacient din Romania confirmat cu virusul SARS-CoV-2. Campania…

- Campania de vaccinare anti-COVID incepe duminica, la ora 9:00 in doua spitale din Bucuresti si in alte opt spitale din tara, dar si in mai multe state europene. Prima persoana vaccinata in Romania ar urma sa fie un cadru medical de la Institutul ”Matei Bals” din Capitala.

- Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul ”Matei Balș” din București, a explicat, vineri, ca vaccinul impotriva COVID-19 este sigur și eficient. Medicul a dat exemplu Marea Britanie, unde s-a inceput campania de vaccinare și nu au fost raportate reacții adverse notabile, noteaza Digi 24. Adrian…

- Este o situație foarte grava la Spitalul ”Matei Balș” din Capitala. Conform Antena 3, in prezent s-a depașit cu 24 de cazuri numarul limita de locuri la camera de garda. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar cere o 'minizona Schengen', pentru ca tot mai mulți migranți…

- Este nevoie de luarea unor masuri restrictive care sa determine scaderea numarului foarte mare de cazuri inregistrate zilnic in Romania, crede doctorul Adrian Marinescu, medic primar infectionist la Institutul ‘Matei Bals’ din Bucuresti. Adrian Marinescu: Este clar ca, daca avem multe infectari, asa…