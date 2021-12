Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul de pe feribotul cu trei etaje a izbucnit, la primele ore ale zilei de vineri, langa orașul Jhalakathi, in timp ce feribotul naviga pe raul Sugandha din capitala Dhaka catre orașul Barguna din Banghaldesh, informeaza BBC . Potrivit autoritaților, cel puțin 37 de persoane au murit in aceast…

- Cel putin 30 de oameni au murit intr-un incendiu care a izbucnit pe un feribot care naviga pe un rau din sudul Bangladeshului, au anuntat vineri autoritațile. Un reprezentant al pompierilor, citat de dpa, a declarat ca focul de pe vasul cu doua punti a izbucnit la primele ore ale zilei. 32 dead in #Bangladesh…

- Cel putin 30 de oameni au murit într-un incendiu care a izbucnit pe un feribot care naviga pe un râu din sudul Bangladeshului, au anuntat vineri autoritațile, transmite digi24.ro. Un reprezentant al pompierilor, citat de dpa, a declarat ca focul de pe vasul cu doua punti a izbucnit…

- Cel putin 30 de oameni au murit intr-un incendiu pe un feribot de pasageri pe un rau din sudul Bangladeshului, au anuntat vineri oficialitatile. Un reprezentant al pompierilor, citat de dpa, a declarat ca focul de pe vasul cu doua punti a izbucnit la primele ore ale zilei.Feribotul…

- Un reprezentant al pompierilor, citat de dpa, a declarat ca focul de pe vasul cu doua punti a izbucnit la primele ore ale zilei.Feribotul naviga pe raul Sugandha din districtul Jhalakathi, la aproape 150 km la sud-vest de capitala Dhaka.Se crede ca incendiul a pornit din sala motoarelor si a cuprins…

- In urma deflagrației de la Uzina Mecanica din Babeni patru persoane au decedat. Este vorba despre trei barbați și o femeie. Patru femei, cu varste cuprinse intre 42 și 52 de ani, au fost ranite, au fost transportate la spital. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului…

- Cel putin trei persoane au fost ucise, iar numeroase altele sunt ranite in urma unui atentat produs vineri intr-o moschee din estul Afganistanului, afirma surse medicale citate de cotidianul Le Figaro. Atentatul a avut loc la o moschee din provincia Nangarhar, in districtul Spin Ghar, in apropierea…

- Dr. Tudor Ciuhodaru, medic la Spitalul de Urgența din Iași, a declarat ca indiferent de justificarile autoritaților, bilanțul dupa incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Ploiești este unul tragic și ”o carpeala a dus la astfel de lucruri”. ”Oricate justificari ar oferi autoritațile, bilanțul…