Incendiu într-un depou din Sighișoara Pompierii militari din cadrul Detașamentului Sighișoara au intervenit miercuri, 26 octombrie, in jurul orei 13.49, in localitatea Mureni, pentru lichidarea și limitarea unui incendiu izbucnit intr-o cladire abandonata/ depou, in interiorul careia erau depozitate deșeuri. "In urma incendiului a fost afectata o suprafața interioara de aproximativ 100 de metri patrați. Nu s-au inregistrat victime. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

