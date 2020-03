Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc pe drumul european, la iesirea din Letcani, spre Podu Iloaiei. Cele 10 persoane care se aflau in microbuz s-au evacuat la timp. Nu exista victime. Traficul in zona se desfasoara cu dificultate, dar pe ambele sensuri de mers.

- Incidentul ar fi avut loc dupa ce apararea aeriana siriana incerca sa respinga un atac israelian in apropiere de Damasc, transmite agenția rusa de știri. Avionul care zbura pe ruta Teheran – Damasc a aterizat astfel la baza aeriana rusa Khmeimim, unde se afla cel mai apropiat aeroport. Potrivit…

- „Un barbat a fost impuscat de ofiteri inarmati in Streatham (sudul Londrei). In acest moment, se crede ca mai multe persoane au fost injunghiate. Circumstantele sunt cercetate; incidentul a fost declarat de natura terorista", a scris Politia Metropolitana pe pagina sa de Twitter. „Va rugam sa evitati…

- Un barbat de 67 de ani a murit, duminica, in locuința care i-a luat foc dupa ce a adormit cu tigara aprinsa. Incidentul s-a produs in localitatea Sanzieni din județul Covasna.Pompierii covasneni din cadrul Secției Targu Secuiesc au interveniet cu doua autospeciale cu apa și spuma și o ambulanța…

- Mai multe persoane au fost ranite și câteva ar fi murit dupa un incident armat ce a avut loc vineri în Germania, a informat, poliția, adaugând ca suspectul a fost reținut. Incidentul a avut loc la ora locala 12.45, aproape de o cladire din orașul Rot am See din statul federal…

- Cuprinsa de durerile facerii, o tanara insarcinata din Vrancea a nascut intr-o ambulanța SMURD, in timp ce era dusa la spital. Deși erau la prima experiența de acest tip, paramedicii din cadrul ISU Vrancea au asistat-o pe mama și au anunțat apoi ca vor sa fie nașii bebelușului.Incidentul a avut loc…

- Treizeci si sase de persoane au fost evacuate, miercuri, dintr-un bloc din Galati, dupa ce pe casa scarii s-a semnalat un miros puternic. Pompierii au solicitat echipajul CRBN de la Braila pentru a efectua masuratori si a identifica substanta, potrivit news.ro.”La orele 13.20 Dispeceratul…

- In Ajunul Craciunului, in seara Nașterii Domnului, cand oamenii merg cu colinda și sarbatoresc alaturi de cei dragi, in blocul ANL din Zlatna cineva, fara nici o legatura cu Spiritul Craciunului, a aruncat cu petarde la usile apartamentelor pana s-a spart gresia de pe jos. Dupa cum se vede din imaginea…