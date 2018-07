Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ o suta de pompieri au intervenit miercuri spre joi noaptea pentru a stinge un incendiu care a izbucnit la etajele superioare ale unui imobil din zona West Hampstead, in nord-vestul Londrei, informeaza site-ul postului BBC News.

- Aproximativ 28 de persoane au fost evacuate, marti dimineata, in urma unui incendiu izbucnit in camera tehnica a unui hotel din statiunea Venus, acesta manifestandu-se la un boiler si inregistrandu-se o degajare mare de...

- 12 subofiteri din cadrul Detasamentului Rosiorii de Vede au intervenit duminica, in jurul orelor 17:30, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un apartament situat pe str. Republicii, din localitate. La fata locului s-au deplasat rapid pompierii militari cu o autospeciala de stingere cu apa si…

- Zeci de persoane au fost evacuate, marti, dintr-un mall aflat in centrul municipiului Buzau, dupa ce a izbucnit un incendiu la cosul unui restaurant aflat la primul etaj al cladirii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Pompierii au fost solicitați sa intervina, sambata seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Facultatea de Muzica din Timișoara.... The post Incendiu la Facultatea de Muzica din Timișoara! Persoane evacuate (foto) appeared first on Renasterea banateana .

- Peste 300 de persoane au fost evacuate duminica dupa-amiaza dintr-un mall din municipiul Ramnicu Valcea, dupa ce a izbucnit un incendiu la un tablou electric al cladirii, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea.

- Mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) au intervenit sambata seara, in municipiul Iasi, dupa ce un apartament dintr-un bloc din zona Ciurchi a fost cuprins de flacari, opt persoane fiind evacuate, printre care patru copii. Pentru stingerea focului, 18 pompieri au intervenit…

