Stiri pe aceeasi tema

- ”In jurul orei 02:00, pompierii militari au fost solicitati sa intervina pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca din localitatea Peregu Mic. Pentru misiune au fost alocate forte si mijloace din cadrul Detasamentului de Pompieri Arad cu doua autospeciale de stingere…

- Un incendiu a izbucnit la o anexa gospodareasca din localitatea Gurba, judetul Arad. Pompierii din Ineu au intervenit si incearca sa salveze casa invecinata. Pompierii militari ai Detașamentului Ineu au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD. Incendiul se manifesta…

- Pompierii din Deva au intervenit de urgenta in aceasta seara la o gospodarie din Boholt, judetul Hunedoara, unde o anexa a fost cuprinsa de foc si incendiul ameninta sa se propage si la alte cladiri. Doua autospeciale de stingere cu apa si spuma și un echipaj SMURD au sosit la fata locului, unde incendiul…

- Un incendiu periculos a izbucnit noaptea trecuta la o gospodarie din satul Zdrapți, comuna Crișcior. Pompierii s-au luptat aproape trei ore pentru a stinge focul, care ameninta sa ajunga la niste materiale combustibile. In urma apelului la 112 s-au deplasat de urgența pompierii Secției Brad cu trei…

- Incendiu cu potential foarte periculos in aceasta dimineata in satul Cinciș Cerna, din judetul Hunedoara. O gospodarie in curtea careia erau adapostite o duzina de butelii a luat foc, in timp ce intr-o anexa se aflau tuburi cu oxigen și cu acetilena. Din fericire, buteliile au fost scoase in afara proprietatii…

- Zeci de gospodarii inundate, in unele situații chiar case, mobilier și aparatura de uz casnic distruse, sute de pasari și animale ucise. Este bilanțul pagubelor lasate in urma de furia apelor, in Dolj si Mehedinți. Și infrastructura rutiera a fost afectata grav de inundații.

- Mai multe echipaje ale ISU Arad au fost trimise sambata seara in misiune pentru a stinge un incendiu care a izbucnit in interiorul unei hale din județul Arad. Incendiul a izbucnit in hala unui operator economic din localitatea Tagadau. La fața locului intervin salvatori din cadrul Detașamentului Ineu…

- Alarma pentru pompierii din municipiul Arad dupa ce explozia unei butelii a cauzat un incendiu pe strada Minervei. La fata locului a fost nevoie si de interventia SMURD, echipajul medical acordand ajutor unui barbat salvat din interior si care a suferit mai multe arsuri. . Pompierii militari aradeni…