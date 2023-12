Incendiu într-o casă din municipiul Botoșani. Proprietara de 77 de ani a uitat mâncarea pe foc și a plecat de acasă Incendiu intr-o casa din municipiul Botoșani. Proprietara de 77 de ani a uitat mancarea pe foc și a plecat de acasa Un aragaz lasat nesupravegheat a provocat un incendiu intr-o casa din municipiul Botoșani. Evenimentul s-a produs in aceasta dimineața, pe strada Victoriei, a anunțat ISU Botoșani. Proprietara a plecat de acasa și a uitat mancarea pe foc. In urma ei, flacarile au cuprins mobilierul suspendat, iar fumul a ajuns și in alte incaperi. La fața […] Citește Incendiu intr-o casa din municipiul Botoșani. Proprietara de 77 de ani a uitat mancarea pe foc și a plecat de acasa in Botosani24.ro… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

