- AUTORI: Profesor de Matematica gr. I Constantin HARABOR – Autor și coordonator de proiect; Profesor definitiv de Limba romana și Engleza Andreea COSOSCHI – responsabil de acțiune. Proiectul Orizont Eminescu Mihai – Internațional (acronim POEM- I) conceput in anul școlar 2022 -2023 de o echipa de profesori…

- Luna aprilie debuteaza cu vant puternic la Cluj. ANM a emis mai multe avertizari in acest sens. Un Cod GLABEN de intensificari ale vantului și vijelii este valabil in perioada 2 aprilie, ora 08 – 2 aprilie, ora 22 Pe parcursul zilei de marți (2 aprilie) vantul va avea intensificari susținute in toata…

- O femeie din Știubieni a fost „buzunarita” in trenul care o aducea acasa de la București. Polițiștii au prins autorul Polițiștii de la transporturi au fost sesizați, miercuri, cu privire la faptul ca in trenul care se deplasa de la București spre Botoșani a avut loc un furt. Din verificari, a reieșit…

- MOMENTUL DE CULTURA. CU GEORGICA MANOLE (217) O rubrica realizata de profesor Georgica Manole, scriitor, epigramist: Continui sa citesc „Deschideri metafizice in lirica lui Eminescu” (Editura „Floare Albastra”, Bucuresti, 2007), autor George Popa. Dupa eseul din deschiderea cartii despre apriorismul…

- De cand cu fuga din țara a fostului primar de Baia Mare, Poliția Romana face publice acțiunile facute pentru depistarea celor certați cu legea și care se ascund prin țari din Europa, cu gandul ca vor scapa de inchisoare. In 26 ianuarie 2024, Poliția Romana a adus in țara 9 persoane, ce aveau emise pe…

- Cele noua persoane aveau pe numele lor condamnari definitive la inchisoare sau mandate de arest preventiv pentru comiterea mai multor infracțiuni, precum trafic de droguri, lovire sau alte violențe, delapidare sau infracțiuni rutiere, potrivit unui comunicat al Poliției Romane in care anunța ca vineri…

- Un clujean urmarit internațional pentru furt, a fost depistat in Marea Britanie. Acesta a fost adus in țara pentru ca mai are de executat un an de inchisoare. Poliția Romana a adus in țara 6 persoane, ce aveau emise pe numele lor mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea sau de arestare preventiva.…