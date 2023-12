Incendiu în Sectorul 5 al Capitalei. Patru case, cuprinse de flăcări Pompierii au fost solicitați, vineri, pentru stingerea unui incendiu produs la un grup de patru locuinte situate pe Intrarea Heresti din sectorul 5 al Capitalei. S-a realizat un dispozitiv circular de interventie si se actioneaza pentru localizarea incendiului, potrivit ISUBIF. Incendiu in Sectorul 5 al Capitalei I nspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov (ISUBIF) a informat ca au fost alertate 11 autospeciale de stingere, o autospeciala de descarcerare, doua autospeciale de intervenție si salvare la inaltime si o ambulanta SMURD. “Incendiul se manifesta la nivelul acoperișurilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

