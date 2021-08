Incendiu în orașul Buzău! Trei case, cuprinse de flăcări In aceasta dimineața, pompierii buzoieni au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs la trei case de locuit de pe strada Al Vlahuța, mun Buzau. Incendiul se manifesta la prima locuința in zona mansardei, iar la celelalte doua la acoperiș. La fața locului au fost dislocate 3 echipaje de stingere și o ambulanța SMURD. In continuare se acționeaza pentru localizarea incendiului, o persoana surprinsa in interior fiind evacuata. Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

