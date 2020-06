Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO| Schimbare de garda la ISU Alba: 14 salvatori din noua generație iau locul celor 3 militari trecuți in rezerva Trei pompieri ai ISU Alba au trecut in rezerva, azi, dupa peste 30 de ani de serviciu militar in slujba cetațenilor județului, in aceeași zi 14 tineri elevi ai Școlii de…

- Autoritațile din Cugir au anunțat, vineri, situația imbolnavirilor din oraș cu noul coronavirus, in urma ședinței Comitetului Local pentru Situații de Urgența. Fața de saptamana trecuta (24 aprilie), cand erau 18 cazuri confirmate, la data de 1 mai, erau inregistrate 28 de persoane infectate, dintre…

- La finalul acestei saptamani, autoritațile din Cugir au anunțat situația imbolnavirilor cu noul coronavirus, in urma ședinței Comitetului Local pentru Situații de Urgența. Fața de vinerea trecuta, cand erau 12 cazuri confirmate, in 24 aprilie erau inregistrate 18 imbolnaviri. Dintre acestea, opt persoane…

- Un incendiu de la Manastirea Ramet, care a mistuit joi, 16 aprilie, magazia plina cu lemne, a fost, cel mai probabil, provocat intentionat, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba.

- Ca masura de prevenție contra pandemiei de coronavirs, adminstrația locala din Cugir a luat decizia sa dezinfecteze cu o soluție pe baza de clor strazile din oraș. Acțiunea a fost efectuata de catre Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența (SVSU) Cugir și a vizat strazile principale cat și cele…

- Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența a intervenit cu autospecialele din dotare pe strazile și zonele pietonale intens circulate, in parcuri și la locuri de joaca. Decizia administrației locale de a dezinfecta domeniul public vizeaza reducerea pe cat posibil a riscului imbolnavirii populației…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit joi seara, in zona localitații Șiria din Arad. Din primele date exista doua victime incarcerate, inconștiente. Potrivit ISU Arad, pentru gestionarea evenimentului, intervin Detașamentul de Pompieri Arad cu o ambulanța SMURD cu medic și o descarcerare, o ambulanța…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident produs, marti, intre o ambulanta, in care nu se aflau pacienti, si un autoturism pe raza municipiului Sebes, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba.Potrivit sursei citate, Garda de Interventie Sebes a actionat pentru acordare…