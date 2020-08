Incendiu devastator produs într-un bloc din orașul ceh Bohumin. 11 persoane au murit Unsprezece persoane au murit, sambata, dupa ce un incendiu care a avut loc intr-un bloc din orasul Bohumin, Cehia, informeaza BBC.Focul a izbucnit la etajul al 11-lea al imobilului respectiv, iar printre cei care au decedat se numara si trei copii, dar si cinci persoane care au sarit de la etajul 12 in tentativa de a scapa de flacari. De asemenea, a murit si un caine. Zece persoane, inclusiv doi pompieri și un ofițer de poliție, au fost ranite."Incendiul s-a dezvoltat foarte repede, ceea ce nu este normal. Un incendiu ca acesta afecteaza de obicei o camera, dar acesta a afectat intregul apartament,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

