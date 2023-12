Incendiu devastator la un spital din Roma. 4 oameni au murit

Stiri pe aceeasi tema

- Treisprezece persoane au murit joi intr-un incendiu, care a izbucnit intr-un hotel din Alamti, in sud-estul Kazahstanului, anunta Departamentul Situatiilor de Urgenta, relateaza AFP, citata de News.ro.

- Au aparut informații șocante dupa accidentul din Mestre! Se pare ca șoferul autocarului care a cazut de pe pod și in care au murit 21 de persoane, a fost la spital de mai multe ori inainte de tragedie. Ancheta este inca in desfașurare in Italia.

- Cel puțin 42 de oameni au murit in Kazahstan, in urma unui incendiu izbucnit intr-o mina de carbune, potrivit AFP, citata de stiri.tvr.ro. Patru mineri sunt inca disparuți in subteran. Mina esse deținuta de o companie producatoare de oțel cu sediul in Luxemburg, nu este la prima tragedie de acest fel,…

- Cel putin 21 de persoane au murit intr-un incendiu la o mina din Kazahstan, a anuntat sambata ArcelorMittal Temirtau, unitatea locala a producatorului de otel cu sediul in Luxemburg care opereaza mina, informeaza Reuters. Presedintele kazah a cerut oprirea cooperarii cu ArcelorMittal Temirtau.

- Flacarile au izbucnit, aseara, in jurul orei 23:00 si s-au extins cu rapiditate, alimentate de elementele de decor si panourile prefabricate foarte inflamabile care tapetau peretii si tavanul, si care nu respectau normele de siguranta.

- Un incendiu devastator izbucnit in Irak a curmat viața a peste 100 de oameni, in timp ce alți 150 au suferit rani grave. Tragedia a avut loc in nordul țarii, in provincial Ninive, acolo unde sute de oameni se adunasera sa petreaca la o nunta. Intr-un moment de maxim interes pentru toata lumea, focul…

- Doi oameni au murit in explozia unui apartament. ISU Sibiu a intervenit pe o strada din Sibiu, unde a avut loc o explozie urmata de un incendiu la un apartament. Doi oameni au murit. Update – Pompierii au reușit patrunderea in apartament. Pana la acest moment au fost gasite doua victime decedate. In…

- Peste 2.000 de oameni au murit in cutremurul devastator, de magnitudine 7 pe Richter, care a zguduit centrul și vestul Marocului. Alți peste 2.000 de oameni au fost raniți. Seismul a fost unul de suprafața, produs la doar 18 kilometri adancime.