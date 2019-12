Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu la o fabrica de confecții din orașul Ribnita, anunța asa-numitul minister de interne din stanga Nistrului. La fața locului au intervenit trei autospeciale. Suprafața afectata de flacari este de 500 de m.p. Vom reveni cu detalii.

- Cel putin 43 de persoane au decedat duminica din cauza unui incendiu izbucnit intr-o fabrica din capitala Indiei, New Delhi, transmite dpa.Majoritatea celor decedati erau muncitori care dormeau, la diferite niveluri ale cladirii. Saisprezece oameni care au inhalat fum sau au suferit arsuri…

- Cel putin 17 persoane au murit luni dupa ce un zid s-a prabusit peste casele lor in urma ploilor torentiale care au lovit statul Tamil Nadu, din sudul Indiei, au declarat oficiali locali, citati de DPA. Tamil Nadu si teritoriul alaturat administrat federal Puducherry au inregistrat ploi abundente in…

- Cancelarul federal german Angela Merkel, aflata in vizita oficiala in capitala Indiei asfixiata de o poluare extrema, a promis ca Germania va acorda un miliard de euro in decurs de cinci ani pentru mijloace de transport ecologice in India si a indemnat New Delhi sa lupte impotriva poluarii, responsabila…

- Bilantul in urma ploilor torentiale musonice care au afectat orasul Pune din vestul Indiei a crescut la 21 de morti si 12 persoane disparute, a anuntat vineri un reprezentant al agentiei pentru gestionarea dezastrelor, citat de DPA, conform agerpres.ro. ''Ploile au scazut din intensitate incepand…