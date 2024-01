Stiri pe aceeasi tema

- Alarma noaptea trecuta la o gospodarie din localitatea Bos, judetul Hunedoara. Pompierii au intervenit de urgenta pentru a stinge flacarile care au cuprins acoperisul casei. Au fost mobilizate doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, autoscara mecanica și un echipaj SMURD. La sosirea echipajelor…

- Pompierii militari din Caras-Severin au intervenit in urma unui apel la 112 la un incendiu care a cuprins o afumatoare in municipiul Resita. „Au fost dislocate de urgența la locul evenimentului doua autospeciale de stingere cu apa și spuma din cadrul Detașamentului de Pompieri Resita și o ambulanța…

- Un incendiu a izbucnit in timpul noptii spre dimineata in satul Prisian, comuna Buchin, judetul Caras-Severin. Din fericire s-au inregistrat doar pagube materiale. In jurul orei 4.15, pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș au intervenit, in colaborare cu pompierii voluntari…

- Pompierii din Deva au intervenit de urgenta astazi pentru a stinge un incendiu izbucnit la o casa din Simeria. Focul a cuprins usor materialele foarte inflamabile are locuintei, din fericire sinistrul a fost stins in cele din urma, fara victime. La orele amiezii pompierii Detașamentului Deva au fost…

- Pompierii din Lupeni au intervenit de urgenta la un bloc de pe Aleea Castanilor din localitate, afectat de un incendiu la nivelul unui apartament de la etajul 3. Proprietarul s-a autoevacuat la timp, in schimb, doua cateluse de talie mica au fost gasite de salvatori in interiorul locuintei. S-a intervenit…

- Un incendiu a izbucnit marți dimineața in interiorul unui magazin dezafectat din Deva. Focul s-a extins la o hala din vecinatate, iar echipele de pompieri au fost suplimentate deoarece exista riscul ca incendiul sa afecteze si o casa de locuit. Incendiul a izbucnit in Santuhalm, un sat aparținator al…

- Zi plina pentru pompierii din judetul Hunedoara. Salvatorii din Deva au intervenit pe o strada din resedinta judetului la un incendiu de vegetatie. Au mai fost urgente semnalate si in localitatile Bucium-Orlea, Ciopeia si Soimus. Incendiul de vegetație uscata a fost semnalat pe strada Primaverii, din…