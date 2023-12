Incendiu de proporții în Roșiorii de Vede / Aproape șase ore s-au luptat pompierii cu flăcările Eveniment Incendiu de proporții in Roșiorii de Vede / Aproape șase ore s-au luptat pompierii cu flacarile decembrie 30, 2023 19:40 Azi-noapte, in jurul orei 02.17, pe numarul unic pentru apeluri de urgența 112 s-a solicitat intervenția pompierilor militari pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hala de producție peleți și la o magazie de depozitare a acestora, in municipiul Roșiorii de Vede, informeaza ISU Teleorman. Pentru gestionarea acestei situații de urgența, din cadrul Detașamentului de Pompieri Roșiorii de Vede au fost alocate patru echipaje de pompieri, cu trei autospeciale… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

